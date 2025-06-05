İnegöl'de sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan Anadolu Gençlik Derneği, Aile Hayatını İyileştirme Derneği (AHİD), Ateş Karıncaları Derneği, İnegöl İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (İHMED), İlim Yayma Cemiyeti ile Yedi Hilal Derneği, Kurban Bayramı vesilesiyle toplanacak kurban derisi ve kellesinden elde edilecek tüm gelirin Filistin halkına ulaştırılacağını açıkladı.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASIYLA DUYURULDU

Sivil Toplum Platformu adına konuşan sözcü Tarık Bostancı, yapılan ortak basın açıklamasında kampanyanın detaylarını paylaştı. Bostancı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekerek, bölgedeki insani krize vurgu yaptı. Bostancı, “7 Ekim'den bu yana zalim İsrail, Gazze üzerindeki zulmünü artırarak sürdürüyor. Bizler STK’lar olarak bu konuda İnegöl’de birçok kez farkındalık oluşturmak amacıyla programlar düzenledik. Bu kez ise Kurban Bayramı vesilesiyle Gazze’deki kardeşlerimize yardım etmek istiyoruz. Topladığımız deri ve kellelerin satışından elde edilecek gelirin tamamını Gazze’ye yardım olarak gönderme kararı aldık” dedi.