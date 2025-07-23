Bursa İl Jandarma komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İnegöl Jandarma komutanlığı Eskikaracakaya karakolu ekipleri, bir araçta kaçak silahların olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Mezit boğazında aracın önünü keserek durdurdular. Sürücü Mehmet A. Ve yanındaki arkadaşı Yavuz G. Ekiplerce gözaltına alındı alındı. Araçta ve Mehmet A.'nın evinde yapılan aramada 2 adet Glock marka ruhsatsız tabanca, 2 adet Browning marka ruhsatsız tabanca, 1 adet Zoraki marka ruhsatsız tabanca, ve 1 adet seri numarasız ruhsatsız tabanca, 3 adet Browning marka ruhsatlı tabanca, 1 adet Federal marka ruhsatlı av tüfeği, 14 adet tabanca ve tüfek şarjörü, 267 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Şahıslardan Mehmet A. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Yavuz G. Savcılıktan serbest kaldı.