Ligde tamamen yeni bir kadro ile başlayan İnegölspor için Altınordu deplasmanında mutlak hedef puan ya da puanlardı.

Maçın ilk yarısında sahada adeta yokları oynadık. Takımda ciddi bir uyumsuzluk söz konusuydu. Sanki ne kamp ne hazırlık maçları olmamış gibiydi. Bu sorunu atlatmamız lazım, hem de çok ivedi bir şekilde. Bireysel olarak iyi bir ekip ve bu ligin önemli isimleri bünyemizde kattık hedef gizli de olsa Play-Off hattında kalmak ama bunun için zamana da ihtiyaç var. Hele savunma hattı başımıza çok iş açacak gibi. Oyunun çok kritik anında yakaladığımız 2 pozisyonda hem yavaş kaldık hem de beceriksiz bir vuruş gerçekleştirdik. Yediğimiz goller şenlik gibiydi. Bu ligde hem de genç ve yeni bir takıma bunları sağlarsan daha tecrübeli takımlar elek eder bizi söyleyeyim. Değişiklikler ikinci yarıda oyuna ortak olmamızı sağladı demek. İlk 11'de oynayanlar yetersiz kalıyor, o da teknik heyetin çözeceği iş. Fakat atlamamız gereken konu bu sonuca fazla takılmadan Sarıyer maçına hazırlanmamız gerek. Ne diyelim? İlk maçın günahı olmaz diyelim. Bunu kaza sayalım ve bu maçtan çok mu çok ders çıkartalım.