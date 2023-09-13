Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Hocaköy mahallesinde meydana gelen silahlı kavgada dayı, yeğeni Engin Y.(35)'ı başından tabancayla vurarak öldürdü.

Olay 13.00 sıralarında kırsal Hocaköy mahallesinde ki ormanlık alan yolunda meydana geldi.

Dayı Hayrullah A.(41) 16 ALU 345 plakalı aracıyla, yeğeni Engin Y.(35) ile ormanlık alan girişinde buluştu.

Engin Y.'a ait 16 AYT 715 plakalı aracın için de dayı ve yeğen arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkeli dayı elindeki tabancayla yeğenine kurşun yağdırdı. 3 merminin başına isabet ettiği Engin Yılmaz, hayatını kaybetti.

ARACIYLA KAÇTI

Cinayet zanlısı dayı Hayrullah A., yanındaki arkadaşı Serdar E. İle birlikte geldiği 16 ALU 345 plakalı araçla olay yerinden kaçtı.

POLİS YAKALADI

Olaydan bir saat sonra çevre yolunda devriye atan polis ekipleri, cinayet zanlısının bulunduğu aracı fark etti. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. 1 kilometre süren kovalamaca sonucu araç önü kesilerek durduruldu. Araçtaki Serdar E., yakalanırken, cinayet zanlısı dayının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.