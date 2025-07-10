Yangın saat 21.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. İşyerinin önündeki keresteler henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu keresteler kullanılamaz hale geldi, imalathanede hasar meydana geldi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.