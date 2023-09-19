Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı; 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

Karayolu kenarından ters yönde ilerleyen sürücü Cesim C.(42) yönetimindeki 16 MB 7583 plakalı motosiklet, karayolundan karşıya geçmeye çalışan Serkan Z.(51)'ye çarptı. Kaza sonucu sürücü ile yaya yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öznur Dede

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