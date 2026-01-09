CHP İlçe Başkanı Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İnegöl’de yaşanan yoğun yağış sonrası ortaya çıkan tablo üzerinden Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Mustafa Bozbey’e yöneltilen suçlamaları dikkatle okuduk. Ancak şunu açıkça ifade etmek gerekir ki; yaşanan her sorunu tek başına yeni yönetime yıkmak, 25 yıllık iktidar pratiğini yok saymak, ne vicdanla ne de akılla bağdaşır.”

“Altyapı sorunu birkaç aylık yönetimle açıklanamaz”

Şahin, altyapı sorunlarının çeyrek asırlık yönetimlerin sonucu olduğunu vurgulayarak, “Cumhuriyet tarihinin en uzun süre iktidarda kalan partisi, çeyrek asır boyunca bu ülkeyi ve bu kentleri yönetmiştir. Eğer bugün altyapı sorunları hâlâ konuşuluyorsa, şehirler ilk yağmurda suyla doluyorsa, bu durum sadece birkaç aylık ya da bir yıllık yönetimlerle açıklanamaz” dedi.

“Türkiye en borçlu dönemini yaşıyor”

Ekonomide yaşanan krizlere de dikkat çeken Şahin, “Türkiye bugün Cumhuriyet tarihinin en borçlu dönemini yaşamaktadır. Dış borç katlanarak artmış, ihracat daralmış, iç piyasa çökmüş, vatandaş günlük yaşamını sürdüremez hâle gelmiştir. Tüm bu tablo ortadayken, yaşanan her aksaklığı ‘CHP yaptı’ kolaycılığıyla açıklamak, sorumluluktan kaçmaktan başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

“İnegöl sahipsiz değildir”

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, tartışmaların polemik konusu yapılmaması gerektiğini belirterek, “İnegöl sahipsiz değildir. Bursa da sahipsiz değildir. Ama artık toplum; mazeret değil çözüm, polemik değil sorumluluk, geçmişle övünme değil geleceği inşa edecek samimiyet istemektedir” dedi.

“Gerçekler konuşulmadan sorunlar çözülemez”

İlçe Başkanı Zemci Şahin, kenti uzun yıllardır yönetenlerin hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu kenti en az 30 yıldır yönetenlerin bugün çıkıp hesap vermesi gerekirken, sorumluluğu başkalarına yıkmaya çalışması samimiyetten uzaktır. Kamuoyunu laf kalabalığıyla oyalamak yerine, geçmişte yapılamayanlar için özür dilemeleri gerekir” dedi.

“Algı siyaseti değil, hesap verebilirlik”

Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, Türkiye’nin ihtiyacının algı siyaseti değil, hesap verebilirlik olduğunu belirterek, “Suçlu aramak değil, sorumluluk almaktır. Dün yapılan hatalarla yüzleşmeden, bugün çözüm üretmek mümkün değildir” sözleriyle açıklamasını tamamladı.