Olay dün saat 13.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Muratbey mahallesinde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında meydana geldi. İşyeri ortağı Mahmut Memiş(32), tomrukları elektrikli vinci, yönlendirme düğmesine bastığı sırada akıma kapıldı. İşçiler akıma kapılan genci kurtarıp özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürdüler. Kalbi duran genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Vefat eden Mahmut Memiş, bugün Cuma namazına müteakip Hürriyet Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığına defnedildi.