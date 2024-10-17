

Kaza dün saat 15.30 sıralarında Süleymaniye mahallesinde meydana geldi.

İstiklal caddesinden Akgül sokağa dönüş yapmakta olan sürücü Sabahattin T.(58) yönetimindeki 34 HYP 474 plakalı kamyon, aynı yöne giden sürücü Baran K.(18) Yönetimindeki 16 ANP 145 motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.