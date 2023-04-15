İnegöl'de meydana gelen kazada 2 motosiklet çarpıştı; 1 sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü S. E.(18) yönetimindeki 16 AAY 795 plakalı motosiklet, aynı yöne seyreden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklet ile çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle 16 AAY 795 plakalı motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklenerek durdu. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Diğer sürücü ise kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı genç, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



YAKINLARI TAŞKINLIK ÇIKARDI

Gencin öldüğünü duyarak hastaneye gelen yakınları taşkınlık çıkardı. Polis ekipleri müdahale ederek taşkınlığı sonlandırdılar.

Polis ekipleri kazaya neden olan motosikletin sürücüsünü tespit ettiler. İnceleme ve ifadeler sonucunda kazaya neden olan sürücü B. A. Yakalandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

SEHER YAŞA