Cumhurbaşkanlığı ve 28’nci dönem Milletvekilliği seçimlerinde İnegöl’deki sandıkların tamamı sayıldı.

İşte İnegöl’de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliğinde hangi adaya ve partiye ne kadar oy verildiği;

Recep Tayyip Erdoğan 123 bin 250, Muharrem İnce 896, Kemal Kılıçdaroğlu 50 bin 706, Sinan Oğan 12 bin 701.

Milletvekilliğinde ise;

Millet Partisi 319, Hak ve Özgürlük Partisi 156, Türkiye Komünist Partisi 144, Türkiye Komünist Hareketi 39, Sol Parti 195, Genç Parti 361, Memleket Partisi 2 bin 217, Büyük Birlik Partisi bin 196, Adalet ve Kalkınma Partisi 93 bin 953, Yeniden Refah Partisi 8 bin 849, Milliyetçi Hareket Partisi 17 bin 916, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 9 bin 920, Adalet Birlik Partisi 301, Anavatan Partisi 333, Yenilik Partisi 53, Halkın Kurtuluş Partisi 109, Vatan Partisi 240, Cumhuriyet Halk Partisi 29 bin 883, İyi Parti 13 bin 671, Adalet Partisi 591 ve Zafer Partisi 5 bin 842

Seher Yaşa