İlk olay 19 Nisan Nisan 2025 tarihinde Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu 15 yaşındaki S.A.Ö., sokakta karşılaştığı Nadir C. ile alacak verecek nedeniyle tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Arbede sırasında S.A.Ö., elindeki tabancayla Nadir C.'ye ateş edip, sol bacağından tek kurşunla yaraladı. Şüpheli yakalandı, Nadir C. ise ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayın ardından cezaevine giren S.A.Ö.(15) geçtiğimiz günlerde çıktı.

2.Olay ise bugün saat 18.00 sıralarında Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Nadir C.(65), denk geldiği hasmı S.A.Ö.'yü görünce elindeki tabancaya sarıldı. Nadir C. Elindeki tabancayla gence ateş ederek kovaladı. Koşarak kaçan S. A.Ö., bir markete sığındı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Genç şans eseri yaralanmazken, silahlardan çıkan bir mermi cadde üzerindeki bir işyerinin duvarına isabet etti.

Mağdur S.A.Ö. İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan Nadir C., karakola giderek teslim oldu. Bugün adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ