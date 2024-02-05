Konya’da Cumhur ittifakının Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı. Ak Parti Genel başkanvekili Mustafa Elitaş’ın katılımıyla gerçekleşen aday tanıtım töreninde mevcut bazı belediye başkan adayları değiştirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Uğur İbrahim Altay gösterilirken, İnegöllülerin yakından Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş aday listesinde kendine yer bulamadı.

Konya ilçe belediye başkan adayları şu şekilde oldu. Ilgın Belediye Başkan adayı Ömer Apil, Tuzlukçu Belediye Başkan adayı Nevzat Kolaş, Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca, Güneysınır Belediye Başkan adayı Ahmet Demir, Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş, Derbent Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayten, Taşkent Belediye Başkan adayı Mehmet Acar, Ahırlı Belediye Başkan adayı İsa Akgül, Akşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Kahraman, Altınekin Belediye Başkan adayı Agah Yılmaz, Beyşehir Belediye Başkan adayı Adil Bayındır, Bozkır Belediye Başkan adayı Sadettin Saygı, Cihanbeyli Belediye Başkan adayı Mehmet Kale, Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Meşe, Seydişehir Belediye Başkan adayı Abdulmuttalip Demirel, Derebucak Belediye Başkan adayı Ahmet Kısa, Hadim Belediye Başkan adayı Mehmet Çetiner, Hüyük Belediye Başkan adayı Mehmet Çiğdem, Kadınhanı Belediye Başkan adayı İrfan Karaca, Karapınar Belediye Başkan adayı İbrahim Önal, Kulu Belediye Başkan adayı Abdürrahim Sertdemir, Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak, Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer ve Yunak Belediye Başkan adayı Subhan Günaltay.

Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden ilçe belediye başkan adayları ise Akören Belediye Başkan adayı İsmail Aslan, Emirgazi Belediye Başkan adayı Nurişen Koçak, Ereğli Belediye Başkan adayı Hüseyin Oprukçu, Halkapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Bakkal ve Çumra Belediye Başkan adayı Fatih Demirci oldu.