Yurt dışı oylar ilk tura oranla rekor kırdı... Sandıklarda son dakikalar Yurt dışı oylar ilk tura oranla rekor kırdı... Sandıklarda son dakikalar

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde ilk seçim sonuçları gelmeye başladı.

İnegöl’de saat 17.00 itibariyle biten oy kullanmanın ardından oylar sayıldı.

Elmaçayır mahallesinde yapılan sayıma göre, 100 oy R adaya, 11 oy K adaya verildi.

Gazelli mahallesinde yapılan sayıma göre, 124 oy R adaya, 6 oy K adaya verildi.

Bahçekaya mahallesinde yapılan sayıma göre, 50 oy R adaya, 5 oy K adaya verildi.

Tüfekçikonak mahallesinde yapılan sayıma göre, 145 oy R adaya, 26 oy K adaya verildi.

Çiftlikköy mahallesinde yapılan sayıma göre, 139 oy R adaya, 15 oy K adaya verildi.

HABER MERKEZİ