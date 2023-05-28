Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde ilk seçim sonuçları gelmeye başladı.
İnegöl’de saat 17.00 itibariyle biten oy kullanmanın ardından oylar sayıldı.
Elmaçayır mahallesinde yapılan sayıma göre, 100 oy R adaya, 11 oy K adaya verildi.
Gazelli mahallesinde yapılan sayıma göre, 124 oy R adaya, 6 oy K adaya verildi.
Bahçekaya mahallesinde yapılan sayıma göre, 50 oy R adaya, 5 oy K adaya verildi.
Tüfekçikonak mahallesinde yapılan sayıma göre, 145 oy R adaya, 26 oy K adaya verildi.
Çiftlikköy mahallesinde yapılan sayıma göre, 139 oy R adaya, 15 oy K adaya verildi.
HABER MERKEZİ