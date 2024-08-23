AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte 5 aylık performans değerlendirme toplantısı düzenleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şehre kazandırmak istedikleri yeni sanayi bölgesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sektör temsilcileri beklenti anketleri yaptıklarını ve sürekli, istişarelerde bulunduklarını ifade eden Başkan Taban yaptı açıklamada, “Metal, Mobilya, kereste, mermer, hurdacılar ve gıda sektörü gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaların daha modern alanlarda üretim yapmaları adına sanayi alanları oluşturmak, için paydaşlarımızla görüşmelere devam ediyoruz. Bu konuyu oldukça fazla önemsiyoruz. Yakın bir zamanda çalışmalarımızı tamamlamak en büyük hedefimiz” şeklinde konuştu.