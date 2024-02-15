Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 Şubat sevgililer günü yemeğinden dönerken geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybeden abla kardeş gözyaşları arasında defnedildi.

Kaza saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Yeniceköy köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyreden Sedat Taşdemir(31) yönetimindeki 16 SDT 92 otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç taklalar atarak tarlaya durdu. Kaza sonucu araçtan sıkışan sürücünün nişanlısı Eda Ateşmen(24) ile ablası Zeynep Murhan(32) hayatını kaybetti. Sürücü ile yanındaki Mustafa Murhan(36) yaralandı.



Kaza yerine 112, Polis, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ve ölüler ekiplerce araçtan çıkarıldılar. Yaralı sürücü ve yolcu Mustafa Murhan(36) Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ölen 2 kişinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından Hastane morguna kaldırıldı.

Ağır yaralanan sürücü ise yoğun bakıma alındı. Çiftlerin Bursa'da 14 Şubat sevgililer gününü kutlamak için yemeğe gittikleri öğrenildi

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİLER

Hayatını kaybeden abla-kardeşin cenazeleri aileye teslim edildi. Abla-kardeşin cenazesi kırsal Şehitler mahallesi camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildiler.