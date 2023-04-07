İnegöl’de kaybolduktan 9 gün sonra Bahçekaya Mahallesinde dere yatağında cansız bedeni bulunan Hikmet Özgüneş’in (29) annesi Mübeccel Özgüneş, ATV’de yayınlanan Müge Anlı’nın programına katılarak oğlunun ölümünün araştırılmasını istedi.

OLAY

İnegöl'ün kırsal Gündüzlü Mahallesi'ndeki evinden 1 Ağustos 2022 tarihinde motosikletine binerek ayrılan Hikmet Özgüneş, geri dönmedi. Anne Mübeccel Özgüneş, oğluna telefonla ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Çalıştığı fabrikadan bir süre önce ayrıldığı belirtilen Hikmet Özgüneş için arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmalarında, Gündüzlü’ye 5 kilometre mesafede Bahçekaya Mahallesi yakınlarında Özgüneş'in motosikleti park halinde bulundu. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, 9 Ağustos 2022 günü 400 metre mesafedeki dere yatağında Hikmet Özgüneş'in cansız bedenine ulaştı. Çürümeye başlayan cansız beden, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Akabinde Özgüneş’in cenazesi defnedildi.

Oğlunun öldürüldüğünü düşünen anne Mübeccel Özgüneş, ATV’de yayınlanan Müge Anlı’nın programına katılarak oğlunun ölümünün araştırılmasını istedi.