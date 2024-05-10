İspanya ile oynayacağı hazırlık müsabakaları için Madrid’de olan U14 Milli Takımı’nın kampını, Real Madrid’de top koşturan A Milli futbolcu Arda Güler ziyaret etti. Arda Güler gerçekleştirdiği ziyarette, Milli maç için İspanya'ya giden İnegölspor'un alt yapısında futbola başlayan Arda Karaömer ile bir araya geldi. Arda Güler ve Arda Karaömer, gerçekleşen buluşmada güzel anların yaşanmasına vesile olurken birbirlerine başarı dileklerinde bulundular. Daha sonra U14 Milli Takım teknik heyeti ile bir süre sohbet eden Arda, daha sonra oyuncuların sorularını cevapladı. Ziyarete katılan T.C. Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci de oyunculara hitaben bir konuşma yaptı. Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu tür etkinliklerin genç oyunculara ilham verdiğini belirtti ve Arda Güler’e teşekkür etti.

A Milli futbolcu Arda Güler, adaşına ve U14 Milli Takım oyuncularına birer krampon hediye etti. Güler, daha sonra imza dağıttı ve günün anısına takımla grup fotoğrafı çekilerek o anı ölümsüzleştirdi.

Kaynak: İHA