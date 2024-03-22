Bursa Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme-Uygulama ve Araştırma merkezi ile İnegöl belediyesi ve Bursa Bal Üreticileri Birliği arasında 22/03/2024 günü İnegöl ve köylerinde Arı ve Arı ürünlerinin geliştirilmesi ile üretimin artırılması protokolü imzalandı. Protokol imza törenine Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feridun Yılmaz, İnegöl Belediye Başkanı adına Başkan Yardımcısı Emin Dündar , Bursa Bal Üreticileri Birliği Başkanı Şenol Yoğurtcu ,AGAM Müdürü Prof .Dr. İbrahim Çakmak ile Bursa Bal Üreticileri Yönetim Kurulu Üyeleri Sabri Pekdemir , Semra Özkan , Serdar Sevinç ile Recep Pala da katılım sağladı.

İmza töreninde konuşan Bursa Bal Üreticileri Birliği Başkanı Şenol Yoğurtcu “Biz Bursa da 1 yıl önce kurulan Bursa Bal Üreticileri Birliğiyiz. Bizim amacımız üyelerimize ve tüm arıcılarımıza faydalı olabilmektir. Biz Bursa’da aidat birlikçiliği değil hizmet birlikçiliği yapmak için kurulduk, bunun da örneklerini bir yıl içinde göstermeye başladık. Hizmetlerimizin bazılarını sıralamak gerekirse arıcılarımızın ihtiyacı olan ve arı üretiminde kullanılan ilaç , arı yemi vb. ihtiyaçları arıcımıza direk üreticiden kar gözetmeksizin temin ederek arıcımızın ihtiyacı olan ürünleri piyasa değerinden yüzde 30 ucuza vererek parasının arıcının cebinde kalmasını sağlamak oldu. Bugün de burada imzaladığımız protokol ile amacımız: Arıcı esnafımıza arıcılık ve arı ürünleri hakkında eğitim verdirerek arıcımızın daha verimli ve daha kaliteli ürün yetiştirmesini sağlamaktır. Bu bağlamda Her zaman arıcımızın yanında olan İnegöl Belediyemize arıcıya verdikleri ve verecekleri desteklerden dolayı arıcı esnafı adına teşekkür ediyorum. Ayrıca emeklerini ve gayretlerini esirgemeden arıcı esnafının yanında olan arıcımıza eğitim vermeyi kabul eden Uludağ Üniversitesi Rektörümüze ve AGAM Müdürümüze de arıcı esnafı adına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün burada imzalanan bu protokolün tüm bursa ya emsal olmasını temenni ediyorum. Bu günden sonrada diğer ilçelerimizle ve hatta Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile bu ve buna benzer protokoller imzalamayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.