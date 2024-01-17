Yeniden Refah Partisi İnegöl Belediye Başkan Adayı Mehmet Kaygusuz, Facebook'ta yaptığı paylaşımda motosiklet ve modifiye araç sahiplerine müjde verdi.

Yeniden Refah Partisi İnegöl Belediye Başkan Adayı Mehmet Kaygusuz, “Gençler için aklımda olan şeyleri size söyleyeyim. Gençler hep motosikletin böyle egzozunu açıyorlar. İnsanlar rahatsız oluyor bir sürü ceza yazılıyor. Bazen motosikletine el konuluyor. Adam koruyucusunu giysin, kollarını dizlerine koruyucusunu koysun, yarışsın ve enerjisini sağlıklı ve güvenli bir şekilde boşaltsın. Bir de ya bir sürü tofaşçı var adamlara acıyorum. Adamlar o kadar araba yapıyor şöyle oldu, ceza böyle oldu. Onlara da bir tane drift saha. Önemli olan izinli, güvenli doğru bir şekilde lastikleri koyarsın. Böyle bir şey düşünüyoruz. Her tarafımız zümrüt gibi. Motocross pisti var mı yok, güvenliğini alarak yapsınlar. Bunlar gibi yapacağımız çok şey var.”

Kaynak: İBRAHİM USLU Muhabir: İBRAHİM USLU