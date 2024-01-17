Uluslararası yolcu ve lojistik taşımacılığının önemli güzergahlarından biri olan Kocaeli’de trafik sıkışıklığına çözüm getirecek, yaya ile araçlara yönelik güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalar sürdürülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gebze, Dilovası ile Çayırova ilçelerinde ulaşımın daha konforlu ve modern şekilde yapılması için çok sayıda üstyapı projesi hayata geçirildi. Dilovası Farabi, Gebze Çiftlik Caddesi ve 1968. Sokak ile Çayırova Veysel Karani caddeleri üstyapı çalışmaları tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Dilovası Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 370 metre uzunluktaki Farabi Caddesinde 959 ton asfalt serimi yapıldı. Gebze Tavşanlı ve Pelitli Mahallerini birbirine bağlayan 2 bin 650 metre uzunluktaki Çiftlik Caddesinde 8 bin 705 ton, İnönü Mahallesindeki 1968. Sokakta 4 bin 800 ton asfalt serildi. 1 kilometre uzunluktaki Çayırova Veysel Karani Kavşağına 4 bin 320 ton asfalt serildi. Uluslararası yolcu ve lojistik taşımacılığının önemli güzergahlarından biri olan Kocaeli’de trafik sıkışıklığına çözüm getirecek, yaya ile araçlara yönelik güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalar birer birer tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuluyor.