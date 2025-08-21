Ordu Büyükşehir Belediyesi, medikal eşya desteği ile hem hasta hem de hasta yakınlarının yükünü hafifletiyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetler vatandaşın yüzünü güldürüyor. Sosyal Market ile giyim, gıda; Aile Destek Merkezi ile psikolojik, Buharalı Şakir Efendi Aşevi ile sıcak yemek, Engelsiz Taksi ile ulaşım ihtiyacını gideren ve daha birçok alanda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların da ihtiyaçlarını gideriyor.

HASTALARINA DAHA İYİ KOŞULLARDA BAKIYORLAR

Sağlık sorunları nedeniyle yatağa bağımlı kalan, yürümekte güçlük çeken ya da tedavi sürecinde desteğe ihtiyaç duyan hastalar için aileleri Ordu Büyükşehir Belediyesine başvuruyor. Başvurusu değerlendirilen vatandaşların ihtiyaçları en kısa sürede ücretsiz bir şekilde karşılanıyor.

Hasta yatağından tekerlekli sandalyeye, solunum cihazından hasta yürütecine, hasta banyo sandalyesinden beyaz bastona kadar gereksinimleri giderilen vatandaşlar bu sayede daha rahat nefes alıyor, aileler ise sevdiklerinin yanında onlara daha iyi koşullarda bakabilmenin huzurunu yaşıyor.

“BİZLER İÇİN BİR NİMET”

Bu kapsamda Fatsa ve Altınordu ilçesinde talepte bulunan vatandaşlara tekerlekli sandalye ve hasta yatağı teslim edildi.

Hizmetten oldukça memnun olan hasta yakınları yapılan bu çalışmanın kendileri için bir nimet olduğunu söylediler.

Hasta yakınları şöyle konuştular:

“Bu hizmetten oldukça memnun kaldık. Evlerimizde böyle bir hizmet almamız çok güzel. Bu bizler için hastalarımız için bir nimet. Her şey için çok teşekkür ederiz.”

YÜZLERİNDEKİ TEBESSÜM HİZMETİN EN BÜYÜK KARŞILIĞI

Evlerine kurulan otomatik hasta yataklarıyla hastaların hareket kabiliyetleri artarken, tekerlekli sandalyeyle özgürce dışarı çıkabilen vatandaşların yüzündeki tebessüm verilen hizmetin en büyük karşılığı oldu.