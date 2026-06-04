Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 2-8 Haziran 2026 tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenen Midi Erkekler Türkiye Şampiyonası Finallerinde yer alan İnegöl Belediyespor midi erkek voleybol takımı, Türkiye genelinden son 32 takımın mücadele edeceği dev organizasyonda ilk 2 karşılaşmayı tamamladı. İlk maçında Turgutlu Belediye Sporu; 21-25, 11-25 ve 20-25’lik setler sonucunda 0-3 mağlup eden İnegöl Belediyespor, ikinci karşılaşmada Çerkezköy Voleybol Akademi ile karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmayı da 25-13, 25-11 ve 25-8 gibi farklı sonuçlarla 3-0 kazanan turuncu lacivertli sporcular, bu sonuçlarla adını son 16’ya yazdırmayı başardı.

Kaynak: BÜLTEN