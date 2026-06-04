İnegöl Belediyesi’nin Haziran ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü yapıldı. 4 gündem maddesiyle toplanan mecliste, sunulan 5 önergeyle birlikte 5 ilave gündem maddesi daha ele alındı.

Toplamda 9 maddenin görüşüldüğü meclisin başlangıcında ise farklı yarışma ve şampiyonalarda uluslararası başarı elde eden İnegöllü sporcular mecliste misafir edilerek ödüllendirildi.

İNEGÖL’ÜN BAŞARILI SPORCULARI MECLİSTE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Ülkemizde 11’incisi düzenlenen Open Cup Dünya Kupası Kickboks Şampiyonası’nda, Point Fighting dalında 46 kg yıldız bayanlar kategorisinde mücadele eden İnegöllü sporcu Afra Nehir Ertaş, katıldığı Dünya Kupası’nda 2’ncilik elde ederek büyük bir başarıya imza atmıştı. Başarılı sporcu, meclis huzurunda onure edilerek Başkan Alper Taban tarafından kendilerine hediye takdimi yapıldı. Ayrıca milli takımı temsilen Avrupa Bisikletle Oryantiring Şampiyonası’na katılan ve Avrupa 3’üncülüğü elde eden İnegöl Belediyespor Bisikletle Oryantiring Bayrak takımı sporcuları Melek Tekin ve Hatice Erva Yeni de mecliste misafir edilerek ödül takdimi yapıldı.

Ödüllendirmenin ardından meclis öncesi gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “Geçmiş Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim yapmış olduğumuz tüm ibadetlerimizi kabul eylesin, beraberinde yeni bayramlara huzur ve sağlıkla eriştirsin. Bayram süresince belediyemiz nöbet ekipleriyle şehrimizde çalışmalarını aksatmadan sürdürdü” dedi. Açılış konuşmasının ardından 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Ardından meclis üyelerinin sunduğu 5 önerge madde, komisyonlarda görüşülerek yeniden meclise getirilmesi için ilgili komisyonlara havale edildi.