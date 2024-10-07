Bursa'nın sanayi sektöründe dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. İmd Taşımacılık Depolama Gıda Tarım Hayvancılık Ambalaj İnşaat Taahhüt Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, konkordato mühleti uzatma başvurusunun reddedilmesinin ardından iflasına karar verildi.

İnegöl İcra Dairesi Müdürlüğü, şirketin iflas sürecine dair resmi bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

-Ticaret Sicil No:12157

-Vergi No:4740766383

- Adres:Cerrah Mahallesi, 1014 Sokak No: 6/8, İç Kapı No: 8, İnegöl/Bursa

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, 25 Eylül 2024 tarihinde 2024/1264 Esas ve 2024/1413 Karar sayılı ilamıyla şirketin iflasına ve iflasın 25 Eylül 2024 saat 15:00'te açılmasına hükmetmiştir. İcra İflas Kanunu'nun 166. maddesi gereği ilan olunur.