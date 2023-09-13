İnegöllü gazeteci, İnegöl TRT Muhabiri Yakup Diricanlı, Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.

Konuyla ilgili Dünya Çorumlular Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Çorum İskilip Alaca İlçemiz Küçükdona Köyü Doğumlu TRT Haber İnegöl Muhabiri sayın Yakup Diricanlı kardeşimiz Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcılığı görevine yönetim kurulumuzun kararı ile asaleten ataması yapılmıştır. Hayırlı olsun.” ifadeleri kullanıldı.