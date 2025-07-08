Yaz tatili için ailesinin yanına gelen genç kız, evde ağabeyinin saldırısına uğradı. Olayın ardından Mehmet Ateş polis tarafından gözaltına alındı. Nazife Ateş’in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından yakınları tarafından alınarak Manavgat’ta toprağa verilmek üzere götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manavgat Ilıca S Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Mehmet Ateş’in ifadesinde, kız kardeşini öldürmeyi daha önce planladığını belirttiği öğrenildi. Duştan çıktıktan sonra mutfaktan ekmek bıçağını aldığını, kız kardeşinin odasına girerek saldırdığını söyledi. Nazife Ateş’in “Anne” diye bağırarak salona kaçtığını ancak yere düştüğünü, ardından üzerine oturup defalarca bıçakladığını belirtti. Sorgusunda “Kız kardeşimi öldürmek istedim ve bunu başardığım için mutluyum” dediği aktarıldı.