Her geçen gün gelişen ve büyüyen İnegöl’ün önemli ihtiyaçlarından biri olan Nikah Dairesi için müjde Başkan Alper Taban’dan geldi. Yeni döneme dair yol haritasını paylaşan İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban’ın beyanları arasında yer alan Yeni Nikah Dairesi, gençlerde şimdiden büyük heyecan uyandırdı.

NİKAH SALONLARI VE İKRAM ALANLARIYLA MODERN BİR TESİS

İnegöl Belediyesi’nin kuruluşunun 154’üncü yılına özel 154 projeyle yeni dönemi inşa etmeye hazırlanan Başkan Taban, Yeni Nikah Dairesi projesiyle ilgili yaptığı açıklamada; “Bizler genç kardeşlerimize, evlenecek kardeşlerimize destek olmak adına yeni bir Nikah Dairesi hayata geçireceğiz. Şehrimizin artık önemli bir ihtiyacı. Her yıl binlerce çiftin hayatlarını birleştirdiği şehrimize, bu özel anlara şahitlik ve ev sahipliği yapacak özel bir mekan kazandırmak istiyoruz. Bu düşünceyle İnegöl’ümüzün önemli bir ihtiyacını daha karşılıyoruz. İçerisinde birden çok nikah salonları, aile bekleme odaları, fotoğraf çekinme alanları, otopark ve ikram alanları bulunan modern bir nikah dairesi yeni dönemde şehrimizin hizmetine sunulacak” dedi.