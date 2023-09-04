İnegöllü İş adamı Lütfi Şimşek'in kaleme aldığı Sarı Pisi isimli kitap Foça Belediyesi'nde görücüye çıktı.

Yaşanmışlıklarını ve anılarını kaleme alan Lütfi Şimşek, kitabında Foça'ya da yer vermişti. Hikayelerinde Foça'dan bahseden Şimşek'i Foça Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Tercanlıoğlu makamında konuk etti. İmzalı kitabını Tercanlıoğlu'na veren Şimşek, Foça'ya olan sevgisini dile getirdi.

Şimşek, "Ben burayı çok seviyorum. Foça benim için çok özel bir yer. Burada anılarımı, yaşanmışlıkları kaleme aldım. Foça'nın tarihi yerlerini betimleyip, burada yaşananları okuyuculara sundum. Foça benim için çok özel bir yer" dedi.