12-15 Tarihleri arasında Sivas’ta düzenlenen Okullar arası Gençler A da Borsa, İstanbul Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencisi 2006 doğumlu Süleyman Rıza 110 kg. serbest stilde Türkiye 3.sü,Okullar arası Bölge Şampiyonasında ,110 kg Serbest stilde Türkiye 1.si oldu.

14-16 Ağustos 2023 tarihlerinde Kırşehir’de yapılan Kulüpler arası Türkiye Şampiyonasında İnegöl Belediyespor güreşçisi ve Dörtçelik Tek. Ve And.Lisesi 9.sınıf öğrencisi 2008 doğumlu Said Rıza da 85 Kg serbest stilde TÜRKİYE 1.Sİ oldu.

İnegöl Güreş ilçe Temsilcisi Burhanettin Özdemir;” Ata sporumuz Güreş de böyle bir başarı kazandıkları için kardeş güreşçiler Süleyman ve Said Rıza’yı tebrik ediyorum. Antrenörleri Habib Aslan’a da zorluklar içinde bu başarıyı elde ettikleri için kutluyorum. Güreş de daha önceki yıllarda milli güreşçiler yetiştirmiştik. Bundan sonra da inşallah İnegöl’den yeni güreşçiler yetiştirerek önce milli takıma ardından dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacaktır. Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulunda Güreş antrenman salonu düzenliyoruz. Hem İlçe Gençlik spor salonunda hem de bizim salonda okulların açılmasıyla birlikte çalışmalara başlayacağız. İlkokul 4.sınıf ve Ortaokul 5-6-7.sınıf öğrencilerini bu açılacak kurslara bekliyoruz. İlçemizdeki tüm spor Kulübü, stk ,oda kurum ve kuruluşların destediğini bekliyoruz.”dedi