İnegöl’de yaşayan Halide Yusuf, sabah işe giderken ilginç bir sosyal deney gerçekleştirdi. İnsanların tepkilerini gözlemlemeyi amaçlayan Yusuf, hazırladığı pankartta “Bugün benim doğum günüm, kutlamak için korna çal” mesajına yer verdi. Bu notu sırtına asarak motosikletiyle trafiğe çıkan Yusuf, dikkat çekici bir uygulamaya imza attı.

Yusuf, trafikte ilerlediği sırada pankartı fark eden sürücülerin kornaya basarak doğum gününü kutladığı anları kayıt altına aldı. Bazı sürücüler yüzlerinde tebessümle kornaya basarken, bazıları da el sallayarak kutlamaya katıldı. Sosyal deney, gün boyunca trafikte renkli ve samimi anların yaşanmasına neden oldu.

Halide Yusuf’un gerçekleştirdiği bu dikkat çekici deney, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. İnsanların basit bir mesajla bile gülümseyebileceğini gösteren bu olay, iletişimin ne denli etkili olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.