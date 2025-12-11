

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında İstanbul-İzmir kara yolunda meydana geldi. H.Y.'nin kontrolünü yitirdiği şeker pancarı yüklü 42 AZB 48 plakalı TIR, önce 16 KH 775 plakalı hafif ticari araca ardından bir mobilya firmasına ait 16 AJB 087 plakalı kamyonete çarpıp devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Çetin Serbest(42), araçta bulunan Ö.B. isimli yolcu, hafif ticari araçtaki H.B. ile TIR şoförü H.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Çetin Serbest yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



3 çocuk sahibi Serbest'in cenazesi İnegöl Üçevler camisinde öğle namazına müteakip Alanyurt köy içi mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Kaymakam Eren Arslan ve Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, oda ve dernek başkanları, partilerin Başkan ve yöneticileri, Mobilyacılar ve kalabalık cemaat katıldı.