Cerrah mahallesi Muhtarı Hasar Ayar, dedikodulara sosyal medya hesanından sert cevap verdi.

Sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

Değerli cerrah mahallemizin sakinleri bazı muhtar adayları vatandaşlarımızın bazılarına muhtar Hasan Ayar aday değildir diye şimdiden oylarınızı bize verin diyorlarmış benim şuan görevim devam ediyor aday olup olmamak kararını verecek olan benim kimse benim adıma karar verme yetkisine sahip değil zamanı gelince açıklarım şahsım olarak kimsenin arkasından kelime etmem herkese başarılar dilerim ya nasip. DURMAK YOK YOLA DEVAM saygılarımla