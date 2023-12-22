Cumhurbaşkanlığı koruma görevlisi 3 yıllık polis memuru Koray Sütçü(31), cilt kanseri tedavisi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesinde dün akşam hayatını kaybetti.

Genç polis için Cuma namazı akabinde ikamet ettiği İnegöl'ün Ortaköy mahallesinde resmi cenaze töreni düzenlendi. Bayrağımıza sarılan tabutu meslektaşlarının omuzunda mahallenin meydanına getirildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Baba Mehmet ve anne Hülya Sütçü, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Mahalle meydanında kılınan cenaze namazının ardından genç polisin cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, polis ve jandarma ekipleri ile kalabalık cemaat katıldı.