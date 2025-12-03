Dolandırıcılık şüphelisi Talat O.(42), başkasına ait arsayı değerinin yarısına 1 milyon 200 bin TL'ye sosyal medya hesaplarında satışa sunarak avını bekledi. Hesaplı olan arsayı sosyal medyada gören M.Ö., iletişim numarasını arayarak dolandırıcılık şüphelisi Talat O.'la iletişime geçerek anlaştı. Ö.M., Dolandırıcının hesabına 100 Bin TL kapora gönderdi. Dolandırıcının oyalaması üzerine M.Ö. Polise giderek şikayetçi oldu. Polisin yönlendirmesi üzerine M.Ö., dolandırıcıya telefonla ulaşarak geri kalan parayı ödeyeceğini söyleyip buluşma yeri belirledi.

Bu arada polis ekipleri pusuya yatıp beklediler. Dolandırıcı bir sokağa giriş yapıp M.Ö. İle karşı karşıya geldiğinde polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şüpheli gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.