Yönetmelik kapsamında ilk ihalenin 2024’ün ilk çeyreğinde yapılması bekleniyor. Bu verimlilikle 5-6 bin megavatlık kapasite oluşarak, hem elektrik kesintileri hem pahalı ithal kaynakların kullanılması önlenecek. EPİAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Karahan, “Bu kapasite bir Akkuyu daha demek” dedi.

Elektrik enerjisinde piyasa ‘Talep Tarafı Katılımı’ kanunuyla yeniden şekilleniyor. Yıl sonuna kadar çıkması beklenen yönetmelikle, Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ), elektrik enerjisini yoğun kullanan sanayicilere, elektrik tüketiminde gösterebilecekleri esneklik karşılığında ödeme yapacak.

Sistem şöyle işleyecek: Yönetmeliğin çıkmasından sonra düzenlenecek ihale sonrası belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren sanayici, örneğin gündüz 1-2 saat daha az elektrik kullanıp o üretimini gece mesaisine kaydırabilecek.

Bunun karşılığında kamu, sanayicinin esneklik uygulayabileceği elektrik için para ödeyecek. Veya sanayici stoklu çalışıyorsa, stoku azaltıp, oradaki tüketim hakkını esnek kapasite olarak verebilecek. Gönüllülük esasıyla hayata geçecek uygulama ilk olarak elektrik enerjisini yoğun kullanan demir çelik, çimento, cam sektörlerinde başlayacak. Şirketlerin vazgeçebilecekleri elektrik enerjisi, lisans toplayıcı şirketlerce tespit edecek.

TEİAŞ, bedelini ödeyerek sanayicinin gönüllülükle vazgeçebileceği elektriği ihaleyle satın alacak. Bu sayede elektrik tüketiminin kapasitenin üzerine çıktığı gün ve saatlerde, buradaki kapasite kullanılarak, elektrik kesintisine gidilmeyecek. Elektrik yükü rahatlatılacak. Türkiye’nin bu yolla elektrik potansiyelinin 5-6 bin megavat olduğunu söyleyen Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı ve EPİAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Karahan, “Bu bir Akkuyu santralinin verimlilikle kazanılması demek” dedi.

EMTİA OLDU, SANAYİCİ PARA KAZANACAK

Bu konuda elektrikte ‘Talep Tarafı Katılımı’ yasasının çıktığını açıklayan Karahan, söz konusu yasanın, tüketici noktasında sanayiciler için oldukça önemli olduğunun altını çizerek, şu açıklamalarda bulundu: “Şöyle düşünün, bir yazı yazmanız gerekiyor. Gece yazmak için ışık yakıyorsunuz. Ben de diyorum ki size ‘O yazı için büyük bir kaybınız yoksa gündüz yazın, ben de bunun karşılığında siz ekstra bir ödeme yapıyorum. Elektrik tüketmediğiniz için. Çünkü o saatte belki elektrik az ve bir hastane kullanmak zorunda. O nedenle, o elektriği hastane kullansın, siz de işinizi sabaha kaydırın’ diyorum. Ya da diyelim ki çimento üretiyorsunuz. İsterseniz üretimin belli bir kısmını geciktirebiliyorsunuz. Mesela stoka çalışıyorsunuzdur, stoka çalışmayabilir ya da azaltabilirsiniz. Ya da 10 güne yetiştirmeniz gereken siparişinizi var, gündüz 2 saat elektrik kullanmak yerine, gece mesaisine dönebilirsiniz. Bu da bir esneklik. Veya müşteriniz, siparişinizde iki gün gecikmeye imkân tanıyor. Bu da bir esneklik. Her sanayinin ufak tefek de olsa esneklikleri var. Sizin esnekliğiniz varsa, bu esneklik artık bir emtia haline geldi. Ondan para kazanır hale gelecek sanayici. Bunun yasası çıktı. Şimdi yönetmelikleri hazırlanıyor.”

TEKSAS’TA HANE BAŞI 100 DOLAR ÖDENDİ

Konuyla ilgili benzer bir örneği Teksas’ta hayata geçirildiğini söyleyen Mustafa Karahan, elektrik kesintisine gitmemek için ülkede ilgili kamu otoritesinin, “Gönüllü kesinti yaparsanız, ev başı 100 dolar fatura iadesi yapacağız” denildiğini aktardı.

PİLOT UYGULAMA BİR FABRİKADA BAŞLADI

Yeni uygulama kapsamında sanayicinin az kullandığı elektriği ispat etmesi gerektiğini belirten Mustafa Karahan, söz konusu uygulamanın bir fabrikada pilot denemesinin yapıldığını söyledi. Karahan, elektrik yükünün düştüğünü ve ispatının yapıldığını ifade etti.

İTHAL KAYNAKLAR PAHALI, SANAYİCİ GÖNÜLLÜ OLACAK

İthal kaynakların çok pahalı olduğunu söyleyen Karahan, uygulamanın sanayiciye sıkıntı yaratmayacağını dile getirdi. Mustafa Karahan, “Bu esnek modeli Fransa, Japonya, ABD gibi ülkelerde uygulanıyor. Bu sistemle ülkemizde de ithal kaynaklardan elektrik tüketimi azaltılmış olacak” dedi.

AVRUPA’DA MEGAVAT BAŞINA 60 BİN EURO

Sistemin dünyada yaygın uygulandığını açıklayan Energy Pool Genel Müdür Yardımcısı Doğan Sönmez, “Avrupa’da 2009'dan beri talep tarafı katılım hizmeti var. Avrupa’da da demir çelik, çimentoyla başladı ve sonra diğer sektörlere yayıldı. Avrupa’da firma başına, yıllık megavat başına ortalama 60 bin euroluk ödeme söz konusu. Yani, 10 megavat düşerse, 10 katı kadar kazanabiliyor. 1 megavat düşen 60 bin, 2 megavat düşen 120 bin euro kazanmış oldu” diye konuştu.