Saldırıyı lise 3. sınıf öğrencisi Eren Bigül gerçekleştirdi. Polis memuru Hasan Akın olay yerinde, İnegöllü Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'in ise silah seslerini duyması üzerine lojmandan indiği, saldırganla çatışırken şehit düştüğü öğrenildi.

İzmir Balçova'da bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekli saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis şehit olurken, aralarında vatandaşların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır" dedi.



ATEŞİ İNEGÖL’E DÜŞTÜ

Şehit düşen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'in Mesudiye Mahallesi'nde oturan babası İlhan Aydemir taziyeleri kabul ederken, fenalaşan anne Nebahat Aydemir hastaneye kaldırıldı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'yi yasa boğan saldırının detayları da ortaya çıktı. Mynet'in aktardığına göre lise üçüncü sınıf öğrencisi olan Eren Bigül, saat 08:30 sıralarında polis merkezinin bulunduğu adrese geldi.

KARAKOLUN ÖNÜNE GELİP ORADAKİ POLİSLERE ATEŞ AÇTI

Polis merkezinin bulunduğu sokakta oturan saldırgan elindeki pompalı tüfekle polis merkezine doğru ateş açtı. Bu sırada karakolun önünde bulunan polis memuru Hasan Akın şehit olurken, polis memuru Ömer Amilağ da boyun bölgesinden yaralandı. Olay yerine gelen polis memuru Murat Dağlı ise bacağından yaralandı.



SALDIRGANLA ÇATIŞAN EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT DÜŞTÜ

Öte yandan polis merkezinin üzerinde bulunan lojmanda oturan Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ise silah seslerinin ardından aşağıya indi. Saldırganla çatışmaya giren Muhsin Aydemir de şehit düştü.