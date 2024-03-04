Türkiye Dağcılık Federasyonu 2024 sezonu Lider Türkiye şampiyonası Samsun’da gerçekleştirildi. Ülkenin dört bir yanından sporcuların kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda, İnegöl Belediye Spor Kulübü de 13 sporcuyla yerini aldı.

Şampiyonada her kategoride 38 sporcunun yarıştığı yarışmalarda, İnegöl temsilcisi 4 sporcu finallere kalmayı başardı. Final yarışmasında ise küçük erkekler C kategorisinde yarışan Işık Altınçubuk Türkiye 2’ncisi olarak kürsüde yerini aldı. Diğer iki İnegöl temsilcisi sporcu ise Türkiye 4’üncülüğü ve 5’inciliği elde ederek başarılı bir sonuçla sezonu kapattı.