Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik teknikeri, 3 yıl önce satın aldığı Tofaş marka aracını satmamak için ilginç bir yola başvurdu. Çocukluk yaşından bu yana Tofaş marka araçlara ilgi duyan Mustafa Bilge(41), 3 sen önce aldığı aracını satın almak isteyenlere karşı aracına astığı "satılık değildir" yazısıyla önlem aldı. Astığı yazıyla bu kezde "niye satmıyorsun" sorularına maruz kalan Bilge, ne yapacağını şaşırdı.

300 bin TL'yi aşan tekliflere rağmen aracını satmayan Bilge, aracını satmayı düşünmediğini vurguluyor ve internet üzerinde dahi ilan vermek istemediğini “ Özellikle, satmama sebebimiz Doğan hastalığımızın olması. Küçüklükten beri Tofaşla büyüdük. Satmayı da ne kadar verirlerse versinler düşünmüyorum. İleride şartlar değişebilir ancak şu an için düşünmüyorum.” dedi.

Açıklama yapan Mustafa Bilge, “Araç 3 senedir bende. Biz ailecek Tofaş hastasıyız. Ailede mutlaka 1 tane standart vardır. Babamda da Doğan L var. Araç temiz, rengi de güzel, dikkt çekici ve aldığımızda fiyatı da makul gelmişti o zamana göre. Kötüsü de vardı iyisi de vardı. Param buna yetti ve bunu aldım. Memnunum sıkıntısı yok. Fazla bir masraf açmıyor, satıcı da değilim. Arabama bakıp biniyorum. Hafta sonu da hafta içi de olsa kullanıyoruz genelde."

HATALI BASILDI; ÖZEL OLDU

"Noterde geçtiğimde Doğan2 yazdığını farketttim. İşin garip tarafı sordum arkadaşlara, böyle işlemişsiniz diye. Onda bir sıkıntı yok olur bazen böyle yanlışlar dediler. Doğanın diğer markaları değil, bu doğan 2 ne oluyor dedim. Bişi olmaz dedi. Ben de Türkiye’de sayılı olduğunu farkettim. Belki 3 tane bile yoktur. Resmi olarak hatalı ancak bize bir sıkıntı yaşatmıyor. Türkiye hatlarında da öyle geçiyor. Kimse de sormuyor."

SATILIK DEĞİLDİR

"Aracın arkasına özellikle satılık değildir yazdım. Önde de telefon numaram var. Onun da amacı şu; Ben elektrikçiyim. Nereye gitsem mazeret olmasın diye koyuyorum. Yanlış parkedince arıyorlar. Bu sefer aradıklarında arabayı mı çekeyim diye düşünüyorum. Bu sefer iyice biz polemiğe girmeye başladık. Çünkü Abi Araba Satılık mı diye arıyorlar. Telefon numarasını kaldırıcaz ya da buna bir çözüm bulmamız lazım dedim. En son baktım arabanın arkasına Satılık değil yazdım. Bu sefer de iş terse döndü. Niye satmıyorsun diye arıyorlar. Aracın bir sıkıntısı yok. Soran ve talep olduğu için yazmaya mecbur kaldım. Yolda selektör yapıp durduruyorlar. Arabaya ne istiyorsun diyorlar. Arabanın arkasını gösteriyorum. En son bunu yazınca talep etmez dedik ama daha da çoğaldı. Yazmamızın amacı o.".

SATMIYORUM

"Araç güzel, parça sıkıntısı yok. Memnunum taleplerimi karşılıyor. Daha iyisini de alabilirdim ama bundan iyi olacağını düşünmüyorum. Lükse girdiği zaman elektronik aksam çoğalıyor. Elektronik aksamı sanayide çözemiyorlar. Her zaman bu sefer bu da sıkıntılı. Şu ana kadar 300 bini gördü, bu araba şu şartlarda. Belki siteye koysak satılık yazsak belki daha fazla verirler ama. Bu sefer versek biz aramak zorunda kalcaz. Neyi var neyi yok biliyoruz. Masrafsız araç. Devamlı arıza çıkaran bir araç değil. Yağına suyuna baktığınız sürece sıkıntı yok. Özellikle, satmama sebebimiz Doğan hastalığımızın olması. Küçüklükten beri Tofaşla büyüdük. Satmayı da ne kadar verirlerse versinler düşünmüyorum. İleride şartlar değişebilir ancak şu an için düşünmüyorum.”

Haber merkezi