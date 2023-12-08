Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından İnegöl’de hafta sonu 43 mahallede bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı kesinti yapılacak. Kesinti ne zaman olacak ve ne kadar sürecek? İşte detaylar… UEDAŞ’ın bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İnegöl’de hafta sonu Huzur, Eskikaracakaya, Alibey, Hacıkara, Gedikpınar, Ortaköy, Hamamlı, Tahtaköprü, Aşağıballık, Bilalköy, Sulhiye, İhsaniye, Saadet, Mezit, Yukarıballık, Kocakonak, Rüştiye, Gündüzlü, Hilmiye, Tüfekçikonak, Sultaniye,  Güneykestane, Osmaniyeköy, Bahçekaya, Eskibahçekaya, Yeniköy, Kulaca, Mahmudiye, Hasanpaşa, Deydinler, Çitli, Baykoca, Kurşunlu, Güzelyurt, Bilalköy, Hasanpaşa, Özlüce, Kınık, Süpürtü, Küçükyenice, Yeniceköy, Akhisar ve Ertuğrulgazi mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

İşte kesinti yaşanacak mahalle ve sokaklar;

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Kayseri Talas'tan Girne'ye uzanan eser Kayseri Talas'tan Girne'ye uzanan eser

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