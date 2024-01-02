Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında İnegöl'de su kesintisi yapılacağı belirtildi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

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"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında İnegöl İlçesi Yeniceköy Mahallesi 443.Sokak ve civarında 03.01.2024 – 31.01.2024 tarihleri arasında 09.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır."

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Kaynak: Haber merkezi