Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında İnegöl'de su kesintisi yapılacağı belirtildi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında İnegöl İlçesi Yeniceköy Mahallesi 443.Sokak ve civarında 03.01.2024 – 31.01.2024 tarihleri arasında 09.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır."