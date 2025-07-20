23 Temmuz Çarşamba ve 24 Temmuz Perşembe günleri saat 17.00’de düzenlenecek seçmeler, Starwood İnegölspor altyapı tesislerinde gerçekleştirilecek.

İnegölspor yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İnegölspor’umuzun A takım ve Altyapısına lisanslı oyuncu seçmeleri 23 Temmuz Çarşamba ile 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00’da Starwood İnegölspor altyapı tesislerinde yapılacaktır. Seçmelere katılmak isteyen 14 ile 22 yaş aralığındaki lisanslı sporcuların sağlık raporlarıyla belirlenen tarih ve saatte Burhaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi ( Kınık Maden Suları İnegöl İlçe Stadyumu ve İnegöl Devlet Hastanesi yanı) adresindeki Starwood İnegölspor altyapı tesislerinde bulunmaları gerekmektedir."