Devre arasında yaptığı transferle güçlenen İnegölspor, ligin 2. yarısında beklediği puanlara ulaşamayınca Play-off potasından uzaklaştı. Önceki hafta sahasında Denizlispor’u 4-0 yenerek moral bulan İnegölspor, geçtiğimiz Cumartesi günü Sarıyer’le karşılaştı. Deplasmanda 0-0 berabere kalarak 1 puan alan temsilcimiz hafta içi Düzcespor’u sahasında ağırladı. Beklenmedik bir şekilde Düzcespor’a 3-1 yenilen İnegölspor, Aksaray deplasmanına moralsiz gidiyor.

Şu ana kadar oynadığı 27 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan bordo beyazlı ekip topladığı 37 puanla ligde 9. sırada yer alıyor. İlk yarıda İnegölspor sahasında oynadığı maçta Motolux 68 Aksaray Belediye Spor’u 4-1 yenmişti.

Ligde oynadığı 28 karşılaşmada 9 galibiyet 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Motolux 68 Aksaray Belediye Spor, topladığı 35 puanla 11. sırada yer alıyor.

MAÇ SAATİ BELLİ OLDU

Motolux 68 Aksaray Belediye Spor ile İnegölspor arasındaki müsabaka 10 Mart Pazar günü saat 14.00’te Dağılgan Stadında oynanacak.

Muhabir: İbrahim Uslu