Hakemler: Ahmet Resuloğlu, Mehmet Büyükyılmaz, Mehmet Sonay

İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Alican Özfesli(Dk 58 Mustafa Mete Tetik) Ali Mert Aydın(Dk 72 Bilal Gündoğdu) İsmail Zehir, Uğur Utlu, Yusuf Tursun(Dk 83 Recep Efe Koçak) Fatih Aktay(Dk 83 Hasan Alp Altınoluk) Sadık Arda Yılmaztürk(Dk 72 Alpay Koçaklı)

Altınorduspor: Serhat Öztaşdelen, Mete Yıldız(Dk 70 Ali Çırak), Eren Tokat, Bahattin Karahan(Dk 18 Koray Dağ(Dk 69 Emre Sabri Aydınel) Hüseyin Bulut(Dk 88 Mustafa Duru) Keni Var Uzun, Uğur Çetinkaya(Dk 69 Furkan Yöntem) Yusuf Şahin Örnek, Emir Can Gencel, Sami Satılmış, Burak Gültekin

Sarı kartlar: Sadık Arda Yılmaztürk, Fatih Aktay (İnegölspor) Sami Satılmış, Burak Gültekin (Altınordu)

Maçtan önemli dakikalar

31'nci dakikada hakeme itiraz eden İnegölspor teknik direktörü İbrahim Dağaşan, diğer takımın yardımcı hocasıyla yaşadığı tartışma sonucu kırmızı kart gördü.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ