Kendi sahasında Isparta 32 Spor’u yenerek, kötü gidişe dur diyen İnegölspor, deplasmanda oynayacağı maçta Play-Off iddiasını sürdürmek istiyor. 17 hafta sonunda topladığı 21 puanla ligde 10. sırada yer alan ekibimiz, Arnavutköy Belediyespor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. 
ZORLU MAÇ NE ZAMAN?
Her 2 takım için oldukça önemli olan bu maçta İnegölspor alacağı galibiyetle play-off hedefinden uzaklaşmamış olacak. Olası bir mağlubiyet durumunda ise büyük yara alacak olan ekibimiz deplasmanda yaşadığı 3 puan hasretini önümüzdeki haftalara bırakacak.
Bu zorlu karşılaşma 19 Aralık Salı günü 1000 kişi kapasiteli Bolluca stadında saat 14.00’de başlayacak. Maçı hakem Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek.

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Kaynak: Haber merkezi