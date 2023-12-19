Kendi sahasında Isparta 32 Spor’u yenerek, kötü gidişe dur diyen İnegölspor, deplasmanda oynayacağı maçta Play-Off iddiasını sürdürmek istiyor. 17 hafta sonunda topladığı 21 puanla ligde 10. sırada yer alan ekibimiz, Arnavutköy Belediyespor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

ZORLU MAÇ NE ZAMAN?

Her 2 takım için oldukça önemli olan bu maçta İnegölspor alacağı galibiyetle play-off hedefinden uzaklaşmamış olacak. Olası bir mağlubiyet durumunda ise büyük yara alacak olan ekibimiz deplasmanda yaşadığı 3 puan hasretini önümüzdeki haftalara bırakacak.

Bu zorlu karşılaşma 19 Aralık Salı günü 1000 kişi kapasiteli Bolluca stadında saat 14.00’de başlayacak. Maçı hakem Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek.