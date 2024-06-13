İnegölspor’da önceki yıllarda yöneticilik yapmış ve yeni oluşacak yeni yönetimde görev ve sorumluluk almak isteyen genç iş adamları Aziz Polat, Abdurrahman Maksutlar, Ali Şahin Cumhuriyet Halk Partisi İlçe binasında İlçe Başkanı Zemci Şahin’i ziyaret ettiler. Ziyarette İnegölspor’a destek anlamında ortak bir görüş oluştu. Ziyaret ilgili kısa bir açıklama yapan ilçe Başkanı Zemci Şahin "İnegölspor'a her zaman sahip çıkacağız. İnegölspor için elini taşın altına koyan arkadaşlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bizlerde İnegölspor’a, yönetiminde görev alacak arkadaşlara desteklerimizi sunacağız. Bütün İnegöl elele vererek, İnegölspor'muzu el ve güç birliği ile daha üst seviyelere taşıyacağız" dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ