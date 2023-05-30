İnegölspor Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Deyirmenci, Osman Sevim'in listesinde yer almak için yönetim kurulundaki görevinden ayrıldığını duyurdu.



Deyirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şunları söyledi: Zorlu bir sürecin ardından şanlı İnegölspor’umuzu ligde tutmanın sevincini yaşadık. Yeni zaferlere imza atmak adına İnegölspor yönetimindeki görevimden ayrılıyorum. Beni yönetimine alan Kani Ademoğlu başkanımıza ve birlikte görev aldığımız çok değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ben İnegölspor’umuzda görev almaya devam edeceğim. Onun için İnegölspor’umuzun başkanlığına adaylığını açıklayan Osman Sevim’in listesinde yer alacağız. İnşallah Osman başkanımızla birlikte güzel bir oluşumda yer alacağız ve İnegölspor’umuzu en değerli noktalara taşımak adına tüm şehirle birlikte çalışacağız."