Hakemler: Berkay Erdemir, Ahmet Şimşek, Uğur Önay
İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç(46 Erkan Arda Çağdaş), Nadir Çiftçi, Furkan Özyapı, Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Kadir Turhan, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Uğur Utlu, Ömer Gür( Dk80 Ahmet Hakan Şahin)
Belediye Derincespor: Hüseyin Yılmaz, Canberk Ömer Özdemir, Alaattin Hamza Ok, Alpay Çelebi, Fatih Cerlek(Dk 83Murat Arda Ayhan) Alperen Pak, Berat Ali Genç, Hüseyin Karabey, Volkan Altunsoy, Taha Aydınlı(Dk 64 Okan Baydemir)(Dk 88 Ünal Emre Durmuşhan), Melik Derin( Dk 84 Erdi Can Şehit)
Sarı kartlar: Yusuf Kocatürk, Uğur Utlu, Serhat Baştan, Nadir Çiftçi (İnegölspor) Hüseyin Karabey, Murat Arda Ayhan (Derincespor)
Kırmızı kart:
Goller: Kadir Turhan(İnegölspor) Melik Derin(Derincespor)
Maçtan dakikalar
23'ncü dakikada gelişen Derincespor atağında topla buluşan Melik'in vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
55'nci dakikada İnegölspor köşe atışı kazandı. Topun başına geçen Orhan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Kadir'in kafa vuruşu ağlarla buluştu.1-1