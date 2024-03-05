Devre arasında yaptığı transferle güçlenen İnegölspor, ligin 2. yarısında beklediği puanlara ulaşamayınca Play-off potasından uzaklaştı. Önceki hafta sahasında Denizlispor’u 4-0 yenerek moral bulan İnegölspor, geçtiğimiz Cumartesi günü Sarıyer’le karşılaştı. Deplasmanda 0-0 berabere kalarak 1 puan alan temsilcimiz Düzcespor’u 6 Mart Çarşamba günü sahasında ağırlayacak.

Şu ana kadar oynadığı 26 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan bordo beyazlı ekip topladığı 37 puanla ligde 9. sırada yer alıyor. İlk yarıda İnegölspor deplasmanda oynadığı maçta Düzcespor’u 3-2 yenmişti.

Ligde oynadığı 27 karşılaşmada 6 galibiyet 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Düzcespor, topladığı 27 puanla 15. sırada yer alıyor.

MAÇ SAATİ BELLİ OLDU

İnegölspor ile Düzcespor arasında ki müsabaka 6 Mart Çarşamba günü saat 14.00’te İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak.

Kaynak: Seher Yaşa