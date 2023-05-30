3 Temmuz pazartesi günü başlayacak olan ve 2011-2018 doğumlu sporcuların katılacağı İnegölspor yaz futbol okulu kayıtları altyapı tesislerinde başladı.



Konuyla alakalı açıklama yapan Gençlik Gelişim Program Sorumlusu Özgür Şahin, şu ifadeleri kullandı; "Vizyonu futbol altyapısında ülkemizde saygınlık kazanmak, misyonu ise ahlaklı saygılı ve yetenekli sporcular yetiştirmek olan köklü kulübümüzün; yıllardır gelenek haline gelen ‘’İnegölspor Yaz Futbol Okulu’’ bu yaz da minik yıldızlarımızı keşfetmeye devam edecektir. 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü startını vereceğimiz yaz futbol okullarında 2011-2018 doğum yıllları arasındaki (5-13 yaşları) sporcularımızın futbol okulu antrenmanlarını başlatacağız. Temel futbol eğitiminin ön planda olduğu futbol okullarımızda minik sporcularımız teknik,fiziksel,psikolojik ve sosyal anlamda da gelişimlerini göstereceklerdir. Yıllardır Türk futboluna sporcu kazandıran İnegölspor Altyapısı rakibine saygılı, çalışkan, yaratıcı ve disiplinli sporcular yetiştirerek farkını ortaya koymaktadır. Düzenli olarak yapılan çalışmaların neticesinde ise her yıl profesyonel futbol takımımıza altyapıdan oyuncular kazandırmaktadır. Kulübümüzün temelini oluşturan altyapımızda oyuncu havuzumuzu ne kadar geniş tutarsak farklı özelliklere sahip oyuncular ile kulübümüzün temellerini sağlam atmış oluruz. İsminden söz ettiren kaliteli sporcular yetiştirerek kulübümüzü emin ellerde tutabiliriz.Sporu seven anlayışlı,hoşgörülü ve dinamik bir nesil yetiştirmek için var gücümüzle çalışacağız.‘’Hayal edebilirseniz gerçekleştirebilirsiniz’’ anlayışı ile minik kramponlarımızın hayallerine basamak olacağız.Bu vesile ile çocuklarını sporla,futbolla tanıştırmak isteyen velilerimizi yaz futbol okulu kayıtları için kulübümüze bekliyoruz. İletişim 0224 713 88 24"

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